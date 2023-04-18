Защитник «Далласа» дважды исподтишка ударил Капризова клюшкой по спине в матче плей-офф

Защитник «Даллас Старз» Райан Сутер дважды ударил клюшкой российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Жёсткая игра Сутера против Капризова не помогла его команде добиться победы. Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Россиянин стал автором первого гола своей команды.

Таким образом, «Миннесота» повела в счёте (1:0). Следующий матч состоится 20 апреля в Далласе.

Ранее сообщалось, что Капризов — второй игрок за 32 года в НХЛ с десятью голами в своих первых 14 играх плей-офф.