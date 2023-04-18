Защитник «Далласа» дважды исподтишка ударил Капризова клюшкой по спине в матче плей-офф
- AP
- © Stacy Bengs
Жёсткая игра Сутера против Капризова не помогла его команде добиться победы. Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.
Россиянин стал автором первого гола своей команды.
Таким образом, «Миннесота» повела в счёте (1:0). Следующий матч состоится 20 апреля в Далласе.
Ранее сообщалось, что Капризов — второй игрок за 32 года в НХЛ с десятью голами в своих первых 14 играх плей-офф.