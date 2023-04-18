Источник: Озил планирует избираться в парламент Турции от партии Эрдогана

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил решил начать политическую карьеру в Турции.

По информации Turkiyenewspaper, бывший футболист станет кандидатом в депутаты парламента Турции. Он планирует избираться от правящей партии, лидером которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

22 марта Озил объявил о завершении спортивной карьеры. Игрок известен по выступлениям за «Арсенал», «Реал» и «Вердер». Он провёл за карьеру 645 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 222 результативные передачи.

Ранее «Реал» поблагодарил Озила, объявившего о завершении карьеры.