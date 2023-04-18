Сергачёв назвал сына в честь любимого русского писателя

Короткая ссылка
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв дал имя сыну в честь знаменитого писателя.

По информации The Athletic, игрок хотел дать сыну русское имя, чтобы ребёнок не забывал свои корни. Он назван в честь российского писателя Фёдора Достоевского. Романист — любимый автор Сергачёва.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ защитник принял участие в 79 матчах и набрал 64 (10 + 54) очка.

Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что передача Сергачёва помогла «Тампе» разгромить «Детройт Ред Уингз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить