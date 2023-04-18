Сергачёв назвал сына в честь любимого русского писателя
По информации The Athletic, игрок хотел дать сыну русское имя, чтобы ребёнок не забывал свои корни. Он назван в честь российского писателя Фёдора Достоевского. Романист — любимый автор Сергачёва.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ защитник принял участие в 79 матчах и набрал 64 (10 + 54) очка.
Сергачёв является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что передача Сергачёва помогла «Тампе» разгромить «Детройт Ред Уингз».