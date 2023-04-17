Полиция расследует ДТП, к которому может быть причастен тренер «Бей Беги» Низрюхин

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения расследуется во Владимирской области после гибели пешехода.

«По факту ДТП следователем УМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — цитирует пресс-службу УМВД по региону РИА Новости.

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», ДТП произошло ночью 9 апреля под Александровом во Владимирской области. Низрюхин сбил на своей машине 20-летнего пешехода Никиту Крюкова, а после скрылся с места происшествия.

Основателями медийного клуба являются футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

Ранее клуб «Бей Беги» отстранил Низрюхина.