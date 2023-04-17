Гришин — о трансферной стоимости Головина: он выделяется на фоне Алексея Миранчука

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Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал признание полузащитника французского «Монако» Александра Головина самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.
Гришин — о трансферной стоимости Головина: он выделяется на фоне Алексея Миранчука
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«Спорить ни с кем не стоит: Головин — самый лучший из российских футболистов. Он практически постоянно играет за «Монако». Наверное, он так и ценится. По большому счёту за границей играют он и Миранчук. Конечно, Александр на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением», — цитирует Гришина Sport24.

17 апреля стало известно, что хавбек стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €25 млн. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Соглашение «Монако» с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Полузащитник туринского «Торино» Алексей Миранчук занимает четвёртую строчку (€12 млн).

Ранее Александр Плясунов заявил, что его воспитанник Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком.

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