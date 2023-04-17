Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком
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«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Он в самом зрелом профессиональном возрасте», — цитирует Плясунова Sport24.
Он также отметил, что если у Головина не будет травм, то он будет играть ещё лет шесть-семь минимум.
17 апреля стало известно, что хавбек стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €25 млн. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Соглашение «Монако» с россиянином рассчитано до 2026 года.
Ранее Головин обновил рекорд по голам за сезон.