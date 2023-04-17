Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком

Короткая ссылка
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» Александра Головина, отреагировал на статус своего ученика как самого дорогого футболиста России по версии портала Transfermarkt.
Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком
  • Gettyimages.ru

«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Он в самом зрелом профессиональном возрасте», — цитирует Плясунова Sport24.

Он также отметил, что если у Головина не будет травм, то он будет играть ещё лет шесть-семь минимум.

17 апреля стало известно, что хавбек стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €25 млн. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Соглашение «Монако» с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Ранее Головин обновил рекорд по голам за сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить