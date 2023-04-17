Первый тренер Головина: Александр заслуженно стал самым дорогим российским игроком

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» Александра Головина, отреагировал на статус своего ученика как самого дорогого футболиста России по версии портала Transfermarkt.

«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Считаю, что по сравнению с другими нашими отечественными футболистами он получает заслуженно, своим талантом и трудом. Он в самом зрелом профессиональном возрасте», — цитирует Плясунова Sport24.

Он также отметил, что если у Головина не будет травм, то он будет играть ещё лет шесть-семь минимум.

17 апреля стало известно, что хавбек стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €25 млн. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Соглашение «Монако» с россиянином рассчитано до 2026 года.

Ранее Головин обновил рекорд по голам за сезон.