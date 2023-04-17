Футболист сборной Италии Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП

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Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле опубликовал в социальной сети заявление своего адвоката Эрдиса Дорачи после ДТП, произошедшего 16 апреля в Риме.
Футболист сборной Италии Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП
  • РИА Новости

«Мысли моего клиента, потрясённого тем, что произошло, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.

Чиро испытывает облегчение от того, что никто не пострадал, и считает, что вёл себя корректно на дороге. Иммобиле полностью доверяет властям, которые проводят своё расследование», — говорится в заявлении.

В воскресенье внедорожник 33-летнего итальянца врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля полностью разрушилась, а трамвай получил повреждения и сошёл с рельсов.

Ранее сообщалось, что Иммобиле получил повреждение позвоночника и перелом ребра в ДТП.

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