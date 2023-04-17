«Торпедо» направило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Клотету

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «Торпедо» прислало заявление об отмене красной карточки главному тренеру Пепу Клотету.

«Торпедо» официально отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки главному тренеру команды», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Наставник автозаводцев получил красную карточку в конце первого тайма. 15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс также получили красные карточки.

«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Ранее сообщалось, что «Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки Талалаева.