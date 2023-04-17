«Торпедо» направило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Клотету
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«Торпедо» официально отправило заявление в КДК РФС об отмене красной карточки главному тренеру команды», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Наставник автозаводцев получил красную карточку в конце первого тайма. 15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс также получили красные карточки.
«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).
Ранее сообщалось, что «Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки Талалаева.