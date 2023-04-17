«Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки Талалаева

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Химки» прислали документы в организацию по отмене красной карточки главного тренера подмосковного клуба Андрея Талалаева.

«После поступления заявления КДК РФС по регламенту направляет все документы в ЭСК РФС, она выносит своё заключение. И на основании этого заключения КДК принимает решение об отмене или неотмене красной карточки», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.

Талалаев получил красную карточку в первом матче во главе «Химок». Судья удалил специалиста за то, что он на 90-й минуте игры бросил бутылку с водой на поле.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные жест и высказывание Клотета в матче со «Спартаком».