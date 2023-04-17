«Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки Талалаева

Короткая ссылка
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Химки» прислали документы в организацию по отмене красной карточки главного тренера подмосковного клуба Андрея Талалаева.
«Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки Талалаева
  • РИА Новости

«После поступления заявления КДК РФС по регламенту направляет все документы в ЭСК РФС, она выносит своё заключение. И на основании этого заключения КДК принимает решение об отмене или неотмене красной карточки», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0.

Талалаев получил красную карточку в первом матче во главе «Химок». Судья удалил специалиста за то, что он на 90-й минуте игры бросил бутылку с водой на поле.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные жест и высказывание Клотета в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить