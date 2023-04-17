Жулин считает Сихарулидзе независимым человеком со своим мнением

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал назначение олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе на должность исполняющего полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я очень рад: Сихарулидзе — большой профессионал, очень независимая ни от кого персона, со своим мнением. И самое главное, что он очень любит фигурное катание», — приводит слова Жулина ТАСС.

17 апреля Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее Сихарулидзе сообщил, что намерен добиваться участия россиян в международных турнирах.