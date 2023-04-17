Жулин считает Сихарулидзе независимым человеком со своим мнением
«Я очень рад: Сихарулидзе — большой профессионал, очень независимая ни от кого персона, со своим мнением. И самое главное, что он очень любит фигурное катание», — приводит слова Жулина ТАСС.
17 апреля Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.
Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.
Ранее Сихарулидзе сообщил, что намерен добиваться участия россиян в международных турнирах.