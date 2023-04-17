Жулин считает Сихарулидзе независимым человеком со своим мнением

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал назначение олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе на должность исполняющего полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я очень рад: Сихарулидзе — большой профессионал, очень независимая ни от кого персона, со своим мнением. И самое главное, что он очень любит фигурное катание», — приводит слова Жулина ТАСС.

17 апреля Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее Сихарулидзе сообщил, что намерен добиваться участия россиян в международных турнирах.

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