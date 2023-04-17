Слуцкий сравнил переход Кварацхелии в «Наполи» с выигрышем в лотерею

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии в неаполитанском «Наполи».

«Я не удивлён игрой Хвичи. Никто не знал Кварацхелию перед переходом в «Наполи», потому что РПЛ не очень популярна в Европе. Я поздравляю неаполитанский клуб, потому что они выиграли в лотерею, даром приобретя футболиста стоимостью £100 млн», — приводит слова Слуцкого Sky Sports.

22-летний грузин перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года за €11,5 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач в 34 матчах за неаполитанцев. Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €85 млн.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А.