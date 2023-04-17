Заместитель министра спорта РФ Морозов назначен главой делегации национальной команды

Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов назначен главой делегации национальной команды.

«Подготовка к соревнованиям проходит в штатном режиме. Организаторы Игр АЛБА ждут наших спортсменов. Для сборной России сейчас важна международная соревновательная практика, а также возможность выступить под национальным флагом и гимном. Участие в соревнованиях стран Южной и Центральной Америки открывает новые возможности для расширения нашего взаимодействия и развития спорта», — приводит слова Морозова пресс-служба Минспорта.

V Боливарианские игры состоятся с 21 по 29 апреля. Они традиционно проводятся среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна и включают соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 государств. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской делегации.

Ранее сообщалось, что определён состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса.