Заместитель министра спорта РФ Морозов назначен главой делегации национальной команды

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов назначен главой делегации национальной команды.

«Подготовка к соревнованиям проходит в штатном режиме. Организаторы Игр АЛБА ждут наших спортсменов. Для сборной России сейчас важна международная соревновательная практика, а также возможность выступить под национальным флагом и гимном. Участие в соревнованиях стран Южной и Центральной Америки открывает новые возможности для расширения нашего взаимодействия и развития спорта», — приводит слова Морозова пресс-служба Минспорта.

V Боливарианские игры состоятся с 21 по 29 апреля. Они традиционно проводятся среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна и включают соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 государств. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской делегации. 

Ранее сообщалось, что определён состав сборной России по прыжкам на батуте на Игры стран Боливарианского альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить