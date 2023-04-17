Cadena Ser: Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»
Как сообщает Cadena Ser, 17 апреля комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований.
Максимальное наказание для Вальверде — 12 игр дисквалификации. В случае если полузащитник «Реала» докажет, что к агрессии его побудили слова соперника, он может получить минимальный срок отстранения в виде четырёх матчей.
Отмечается, что Баэне также грозит дисквалификация на срок от одной до трёх встреч.
Напомним, что конфликт между Вальверде и Баэной произошёл на автобусной парковке после матча 28‑го тура Ла Лиги. Полузащитник мадридской команды ударил Баэну по лицу.
Ранее сообщалось, что хавбек «Вильярреала» подал заявление в полицию на Вальверде.