Cadena Ser: Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован за нападение на хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну.

Как сообщает Cadena Ser, 17 апреля комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований.

Максимальное наказание для Вальверде — 12 игр дисквалификации. В случае если полузащитник «Реала» докажет, что к агрессии его побудили слова соперника, он может получить минимальный срок отстранения в виде четырёх матчей.

Отмечается, что Баэне также грозит дисквалификация на срок от одной до трёх встреч.

Напомним, что конфликт между Вальверде и Баэной произошёл на автобусной парковке после матча 28‑го тура Ла Лиги. Полузащитник мадридской команды ударил Баэну по лицу.

Ранее сообщалось, что хавбек «Вильярреала» подал заявление в полицию на Вальверде.