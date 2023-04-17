Cadena Ser: Вальверде грозит дисквалификация до 12 матчей за нападение на игрока «Вильярреала»

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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован за нападение на хавбека «Вильярреала» Алекса Баэну.

Как сообщает Cadena Ser, 17 апреля комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований.

Максимальное наказание для Вальверде — 12 игр дисквалификации. В случае если полузащитник «Реала» докажет, что к агрессии его побудили слова соперника, он может получить минимальный срок отстранения в виде четырёх матчей.

Отмечается, что Баэне также грозит дисквалификация на срок от одной до трёх встреч.

Напомним, что конфликт между Вальверде и Баэной произошёл на автобусной парковке после матча 28‑го тура Ла Лиги. Полузащитник мадридской команды ударил Баэну по лицу.

Ранее сообщалось, что хавбек «Вильярреала» подал заявление в полицию на Вальверде.

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