Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году

Полузащитник «Урала» Рай Влут принял решение подать апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году.

«До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Влут не скрывается от правосудия Нидерландов.