Контрольные прокаты фигуристов сборной России запланированы на 16—17 сентября в Москве

Объявлены даты контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), контрольные прокаты фигуристов основного состава национальной команды запланированы на 16—17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

На исполкоме ФФККР были рассмотрены проекты календаря соревнований на сезон-2023/24, в котором планируется сохранить этапы Гран-при России и новые турниры, которые состоялись в минувшем сезоне.

Ожидается, что календарь и составы команд сборной России на следующий сезон будут опубликованы после утверждения Министерством спорта.

Ранее сообщалось, что Антон Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.