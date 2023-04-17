Контрольные прокаты фигуристов сборной России запланированы на 16—17 сентября в Москве

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Объявлены даты контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), контрольные прокаты фигуристов основного состава национальной команды запланированы на 16—17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

На исполкоме ФФККР были рассмотрены проекты календаря соревнований на сезон-2023/24, в котором планируется сохранить этапы Гран-при России и новые турниры, которые состоялись в минувшем сезоне.

Ожидается, что календарь и составы команд сборной России на следующий сезон будут опубликованы после утверждения Министерством спорта.

Ранее сообщалось, что Антон Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

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