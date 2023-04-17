Начало матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» 29 апреля перенесено на полчаса

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переносе времени начала матча 25‑го тура между московским «Спартаком» и «Ростовом».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча, которая пройдёт 29 апреля, перенесена с 19:00 на 19:30 мск.

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

После 23 туров РПЛ «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» имеет 46 очков и располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза не получал обращений в связи со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.

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