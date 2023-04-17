Спортивный директор «Оренбурга» — о матче с «Локомотивом»: по качеству была хорошая игра

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поражении клуба от «Локомотива» в матче 23-го тура чемпионата России.

«По качеству была хорошая игра, мы создали много моментов. Единственное, «Локомотив» забивал, а мы нет. Моментов было очень много, счёт мог бы быть 8:7. Либо мастерство, либо не наш день. Здесь получилась равная игра, но не забивали, будем работать над этим. Судейство комментировать не буду, мы по четырём эпизодам подаём в ЭСК РФС. Люди работают над этим», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Дзюба.

У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).

Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.

Ранее Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.