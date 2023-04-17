Родионенко — об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию, что гимнаст Артур Далалоян мог сменить спортивное гражданство.

«Далалоян отказался от перехода в сборную Армении? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

Она также подчеркнула, что спортсмен поступил правильно. По её словам, Далалоян является воспитанным человеком, который не мог просто взять и перейти в другую сборную.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Родионенко заявила, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции без участия в нём российских гимнастов значительно потерял в зрелищности и конкуренции.