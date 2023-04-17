Родионенко — об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала информацию, что гимнаст Артур Далалоян мог сменить спортивное гражданство.
Родионенко — об отказе Далалояна переходить в сборную Армении: Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем
  • РИА Новости

«Далалоян отказался от перехода в сборную Армении? Это правильно. Да, предлагают ему, но Артур совершенно чётко сказал, где он и с кем», — приводит слова Родионенко Metaratings.ru.

Она также подчеркнула, что спортсмен поступил правильно. По её словам, Далалоян является воспитанным человеком, который не мог просто взять и перейти в другую сборную.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Родионенко заявила, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции без участия в нём российских гимнастов значительно потерял в зрелищности и конкуренции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить