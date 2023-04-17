Вратарь «Торпедо» Ботнарь: судьи убивали и нас, и «Спартак»

Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь высказался о судействе в матче со «Спартаком» в 23-м туре чемпионата России.

«Согласен ли со всеми пенальти в наши ворота? Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый 11-метровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты», — приводит слова Ботнаря Metaratings.

Он также подчеркнул, что судьи приняли верное решение, если удалили футболистов красно-белых.

«Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них всё-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», — добавил Ботнарь.

15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м месте (13 очков).

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал удаление главного тренера Пепа Клотета в матче со «Спартаком».