Вратарь «Торпедо» Ботнарь: судьи убивали и нас, и «Спартак»

Короткая ссылка
Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь высказался о судействе в матче со «Спартаком» в 23-м туре чемпионата России.
Вратарь «Торпедо» Ботнарь: судьи убивали и нас, и «Спартак»
  • РИА Новости

«Согласен ли со всеми пенальти в наши ворота? Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый 11-метровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты», — приводит слова Ботнаря Metaratings.

Он также подчеркнул, что судьи приняли верное решение, если удалили футболистов красно-белых.

«Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них всё-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», — добавил Ботнарь.

15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м месте (13 очков).

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал удаление главного тренера Пепа Клотета в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить