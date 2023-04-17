Васильев: Бессеберг заслуживает только уважения за вклад в мировой биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выдвижение обвинений бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

«Знаю его много лет только с точки зрения профессиональных качеств. Человек мировому биатлону принёс значительное продвижение и развитие. О коррупционных вещах мне ничего не известно. Этот человек заслуживает только уважения за вклад в мировой биатлон», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Как сообщает VG, в постановлении Бессеберг обвиняется в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которые оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Расследование в отношении Бессеберга и 11 других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб‑квартире IBU в Австрии.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для участия в этапе Кубка мира, прибыли местные следователи, уведомившие ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Николь Реш.

Ранее Васильев высказался о словах француза Эмильена Жаклена о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.