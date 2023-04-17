Чесноков: теперь Рублёву пора выиграть турнир Большого шлема
- РИА Новости
«Я хочу поздравить Андрея с первой победой на «Мастерсах». Это отличное достижение, я думаю, эта победа придаст ему уверенности. Теперь пора выиграть турнир Большого шлема, я думаю, у него для этого возможности есть», — цитирует Чеснокова ТАСС.
В финальном матче россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.
Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.
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