Чесноков: теперь Рублёву пора выиграть турнир Большого шлема

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я хочу поздравить Андрея с первой победой на «Мастерсах». Это отличное достижение, я думаю, эта победа придаст ему уверенности. Теперь пора выиграть турнир Большого шлема, я думаю, у него для этого возможности есть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финальном матче россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

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