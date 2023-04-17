VG: бывшему президенту IBU Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции

Короткая ссылка
Бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу выдвинули обвинения в коррупции.
VG: бывшему президенту IBU Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции
  • РИА Новости

Как сообщает VG, в постановлении Бессеберг обвиняется в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которые оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Расследование в отношении Бессеберга и 11 других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб‑квартире IBU в Австрии.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для участия в этапе Кубка мира, прибыли местные следователи, уведомившие ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Николь Реш.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о бойкоте и отмене международных соревнований из-за допуска россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить