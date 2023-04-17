Зверев: я никогда не использовал перерывы в своих интересах

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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал конфликт с россиянином Даниилом Медведевым.
Зверев: я никогда не использовал перерывы в своих интересах
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«Он сказал, что я не тот, кто должен говорить что-то подобное? Думаю, что я из тех, кто может так говорить, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Если он хочет поговорить со мной, я всегда буду рад, у меня нет с этим проблем. Но я думаю, что у людей должно сложиться собственное мнение. Вот и всё», — приводит слова Зверева Sportskeeda.

Напомним, что после игры Зверев заявил, что Медведев является одним из самых нечестных теннисистов в мире. По ходу игры россиянин эмоционально реагировал на неудачные моменты. Медведев ответил немецкому теннисисту, что тот «живёт в своём мире».

Матч на турнире ATP в Монте-Карло завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Ранее Медведев поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP.

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