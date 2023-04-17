Дзюба заявил, что «Спартак» популярнее среди болельщиков, чем «Зенит»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал популярность российских клубов — «Спартака» и «Зенита».

«Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход за счёт своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много — это, действительно, движущая сила», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Нападающий является воспитанником «Спартака». Он выступал за взрослую команду красно-белых с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Игрок защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год. В составе команды он выиграл четыре чемпионства подряд.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным и благородным.