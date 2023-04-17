Экс-гендиректор «Спартака»: Федун мешал клубу, а не помогал

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил работу в клубе экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всём найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернётся ли он ещё в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», — цитирует Первака «РБ Спорт».

22 августа 2022 года Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Зарема Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения в соцсетях.