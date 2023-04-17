Комличенко: мы старались остановить «Зенит»

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал матч с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ.
Комличенко: мы старались остановить «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Чемпионская гонка? Мы старались остановить «Зенит», пытались. Как настраивались на игру? Да как обычно, хотели порадовать болельщиков. Порадовало, что сегодня их побольше было. Наверное, 10 тыс.», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Игра в Ростове завершилась со счётом 0:0. Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Валерий Карпин заявил, что «Зенит» станет чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23.

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