Орлов: Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным и благородным

Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который ранее выступал за «Зенит».

«Когда Дзюба в последние годы выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировали. Он был не свой. Артём по духу — не ленинградец. Чтобы добиться расположения Петербурга, надо быть культурным и благородным. А он — ярко выраженный эгоист», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

С 2015 по 2022 год игрок защищал цвета «Зенита». Он покинул команду после того, как истёк контракт между сторонами. Затем нападающий пробовал свои силы в турецком чемпионате, но позже вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета.