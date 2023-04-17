Орлов: Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным и благородным

Короткая ссылка
Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который ранее выступал за «Зенит».
Орлов: Дзюба по духу — не ленинградец, в Петербурге надо быть культурным и благородным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда Дзюба в последние годы выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировали. Он был не свой. Артём по духу — не ленинградец. Чтобы добиться расположения Петербурга, надо быть культурным и благородным. А он — ярко выраженный эгоист», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

С 2015 по 2022 год игрок защищал цвета «Зенита». Он покинул команду после того, как истёк контракт между сторонами. Затем нападающий пробовал свои силы в турецком чемпионате, но позже вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить