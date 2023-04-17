Руне — о проигрыше Рублёву: я контролировал третий сет, но не сумел довести до победы
«Я точно контролировал третий сет. Но не сумел довести его до победы. Обидно, но это часть тенниса. Нужно посмотреть, где я ошибся, что могу сделать лучше, и двигаться дальше. Потому что самый важный грунтовый турнир сезона — это «Ролан Гаррос», — сказал Руне после матча.
Игра завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.
Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» в карьере.
Ранее Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале.