Руне — о проигрыше Рублёву: я контролировал третий сет, но не сумел довести до победы

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о проигрыше россиянину Андрею Рублёву в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Я точно контролировал третий сет. Но не сумел довести его до победы. Обидно, но это часть тенниса. Нужно посмотреть, где я ошибся, что могу сделать лучше, и двигаться дальше. Потому что самый важный грунтовый турнир сезона — это «Ролан Гаррос», — сказал Руне после матча.

Игра завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» в карьере.

Ранее Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале.