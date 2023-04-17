Колосков: матч «Ростов» — «Зенит» получился лучшим во второй части сезона РПЛ
«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола забивать. Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было всё: скорости, физическая подготовка, голевые моменты», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Сине-бело-голубые сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» (55 очков) продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице.
Ранее Карпин заявил, что «Зенит» станет чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23.