Колосков: матч «Ростов» — «Зенит» получился лучшим во второй части сезона РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола забивать. Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было всё: скорости, физическая подготовка, голевые моменты», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» (55 очков) продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице. 

Ранее Карпин заявил, что «Зенит» станет чемпионом России по футболу в сезоне-2022/23.

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