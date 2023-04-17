«Реал» рассчитывает подписать Холанда на место Бензема в 2024 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд через год может перейти в мадридский «Реал».

По информации Telefoot, руководство клуба хочет подписать игрока на место форварда Карима Бензема, с которым планирует расстаться в 2024 году.

Отмечается, что трансфер может обойтись клубу в сумму от €220 млн до €240 млн.

В нынешнем сезоне Холанд забил 47 мячей в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд в текущем сезоне АПЛ забил больше, чем вся команда «Челси».