«Лейкерс» на старте плей-офф НБА обыграл в гостях «Мемфис»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях нанёс поражение «Мемфис Гриззлиз» в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Игра завершилась со счетом 128:112 в пользу коллектива Дарвина Хэма.

В составе команды из Золотого штата самым результативным стал японский форвард Руи Хатимура, который набрал 29 очков. Энтони Дэвис (22 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (21 очко и 11 подборов) оформили по дабл-даблу.

«Лейкерс» повели в серии до четырёх побед со счетом 1-0. Следующая игра пройдёт в Мемфисе 20 апреля.

«Гриззлиз» по итогам регулярного чемпионата заняли второе место на Западе, 17-кратные чемпионы НБА пробились в основной раунд кубковой стадии чемпионата через плей-ин.

Ранее сообщалось, что НБА оштрафовала «Даллас» на $750 тыс. за умышленное поражение в матче с «Чикаго».

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