Карпин не видит «Ростов» в числе претендентов на медали РПЛ сезона-2022/23

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда вряд ли сможет войти в тройку лучших по итогам чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Карпин не видит «Ростов» в числе претендентов на медали РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

«Претенденты на медали? Все сами знаете, понимаете, видите. Вы нас называете претендентами — называйте. Я не считаю нас претендентами. Если мы сможем занять третье, а не четвертое место, будет хорошо, пятое, а не шестое — тоже хорошо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер сборной России поблагодарил своих подопечных за то, что они в «каждом матче совершают спортивный подвиг».

«Я давно говорил, что не знаю, откуда у футболистов берется порох. Его давно нет, но как-то играем», — сказал Карпин.

«Ростов» на своем поле в матче 23-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Команда Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча между «Ростовом» и «Зенитом» Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в ворота команды Сергея Семака.

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