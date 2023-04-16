«Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа

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«Ростов» на своём поле сыграл в безголевую ничью с петербургским «Зенитом» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
«Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, подопечные Валерия Карпина не смогли забить в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) впервые с 28 августа, прервав рекордную голевую серию в истории клуба в 15 игр.

«Ростов» набрал 46 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее ассистентский хет-трик Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Оренбург» в 23-м туре РПЛ.

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