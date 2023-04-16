Тарасова: все соревнования в России прошли на высочайшем уровне

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги соревнований в России.

«В этом сезоне мы не участвовали на международной арене, но все свои соревнования прошли с высочайшим уровнем. Всё было на очень высоком уровне с потрясающей работой тренеров и спортсменов», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее американские фигуристы раскритиковали решение МОК о допуске россиян.