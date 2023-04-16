Гол Головина принёс «Монако» победу над «Лорьяном» в матче Лиги 1

«Монако» нанёс поражение «Лорьяну» в 31-м туре чемпионата Франции.

Игра прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:1.

Полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

«Монако» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 45 очками располагается на десятой позиции.

Ранее «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Нантом» в матче Лиги 1.