Гол Головина принёс «Монако» победу над «Лорьяном» в матче Лиги 1

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«Монако» нанёс поражение «Лорьяну» в 31-м туре чемпионата Франции.
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Лорьяном» в матче Лиги 1
  • AFP
  • © CLEMENT MAHOUDEAU

Игра прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:1.

Полузащитник монегасков Александр Головин отметился забитым мячом. Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

«Монако» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 45 очками располагается на десятой позиции.

Ранее «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Нантом» в матче Лиги 1.

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