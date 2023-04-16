Непомнящий: «Локомотив» прямо сейчас начинает новую жизнь

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Оренбургом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня мне очень понравилось выступление «Локомотива» — не то, как они действовали на поле. Я не беру в расчёт морально-волевые качества, уровень подготовки. Мне понравилось, что игроки получали искреннее удовольствие от процесса. Команда почувствовала вкус игры против такого трудного соперника, как «Оренбург», который не проигрывал уже почти год на своём стадионе. Поэтому получился такой яркий и результативный матч, в котором железнодорожники могли забить четыре мяча. Уверен, если бы били точнее, они смогли бы победить с большим счётом сегодня. Такой «Локомотив» мне очень нравится, видно, что команда очнулась и начинает новую жизнь уже сейчас. Я не сомневаюсь, что в следующем сезоне мы увидим «Локомотив» в гонке за чемпионство. Там очень молодой и качественный состав собрался. Поэтому Артём Дзюба, Максим Глушенков и Сергей Пиняев продолжат зажигать», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий оценил игру Дзюбы в «Локомотиве».