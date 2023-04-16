Непомнящий: «Локомотив» прямо сейчас начинает новую жизнь

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Оренбургом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий: «Локомотив» прямо сейчас начинает новую жизнь
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Сегодня мне очень понравилось выступление «Локомотива» — не то, как они действовали на поле. Я не беру в расчёт морально-волевые качества, уровень подготовки. Мне понравилось, что игроки получали искреннее удовольствие от процесса. Команда почувствовала вкус игры против такого трудного соперника, как «Оренбург», который не проигрывал уже почти год на своём стадионе. Поэтому получился такой яркий и результативный матч, в котором железнодорожники могли забить четыре мяча. Уверен, если бы били точнее, они смогли бы победить с большим счётом сегодня. Такой «Локомотив» мне очень нравится, видно, что команда очнулась и начинает новую жизнь уже сейчас. Я не сомневаюсь, что в следующем сезоне мы увидим «Локомотив» в гонке за чемпионство. Там очень молодой и качественный состав собрался. Поэтому Артём Дзюба, Максим Глушенков и Сергей Пиняев продолжат зажигать», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий оценил игру Дзюбы в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить