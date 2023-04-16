Голевая передача Миранчука принесла «Торино» ничью в матче с «Салернитаной»
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Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.
Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал результативную передачу в матче.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
«Торино» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с 25 баллами располагается на 15-й позиции.
Ранее представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее.