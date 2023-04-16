Голевая передача Миранчука принесла «Торино» ничью в матче с «Салернитаной»

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«Торино» сыграло вничью с «Салернитаной» в матче 30-го тура Серии А.
Голевая передача Миранчука принесла «Торино» ничью в матче с «Салернитаной»
  • AFP
  • © MARCO BERTORELLO

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:1.

Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал результативную передачу в матче.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

«Торино» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с 25 баллами располагается на 15-й позиции.

Ранее представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее.

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