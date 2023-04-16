Анфису Резцову выписали из больницы после сердечного приступа

Бывший муж трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Леонид Резцов рассказал, что она была выписана из больницы после сердечного приступа.

«Её выписали в пятницу, всё нормально», — приводит слова Резцова ТАСС.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не советует лыжнику Александру Большунову ехать в Норвегию.