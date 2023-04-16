Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Салернитаной»
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Игра проходит в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
На 57-й минуте матча Миранчук отдал результативную передачу на форварда Антонио Санабрию. Таким образом, «Торино» сравнял счёт в матче.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Ранее представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее.