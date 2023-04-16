Миранчук сделал голевую передачу в матче с «Салернитаной»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативным действием в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной».

Игра проходит в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».

На 57-й минуте матча Миранчук отдал результативную передачу на форварда Антонио Санабрию. Таким образом, «Торино» сравнял счёт в матче.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее представитель Миранчука рассказал, что многие команды из Европы заинтересованы в Алексее.