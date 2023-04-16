Личка: «Локомотив» показал, как надо реализовывать свои моменты

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении своей команды от «Локомотива» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Мы сыграли неплохую игру, но была плохая реализация. Это футбол, надо это принимать. «Локомотив» показал, как надо реализовывать свои моменты. Не могу ничего сказать плохого про свою команду. Да, мы проиграли, проиграли крупно. Надо принимать это как факт», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Артём Дзюба.

У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).

Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Глушенков признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив».