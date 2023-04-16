Дзюба отдал три результативные передачи в матче с «Оренбургом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отметился тремя результативными действиями в матче с «Оренбургом» в 23-м туре чемпионата России.
Дзюба отдал три результативные передачи в матче с «Оренбургом»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Российский форвард отдал третью голевую передачу в матче с «Оренбургом» на Франсуа Камано, который отправил мяч в ворота. Ранее форвард поучаствовал в забитых мячах Наира Тикнизяна и Максима Глушенкова.

Игра проходит на стадионе «Газовик». Счёт 4:1.

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В восьми матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

Ранее Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата.

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