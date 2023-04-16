Дзюба отдал две голевые передачи в первом тайме матча с «Оренбургом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отметился результативными действиями в матче с «Оренбургом» в 23-м туре чемпионата России.
Дзюба отдал две голевые передачи в первом тайме матча с «Оренбургом»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Российский форвард отметился двумя передачами, которые завершились голами. Полузащитник Наир Тикнизян после передачи Дзюбы удвоил преимущество на 26-й минуте. На 30-й минуте Артём отдал пас нападающему Максиму Глушенкову, который довёл счёт до разгромного.

Матч проходит на стадионе «Газовик». Счёт 3:0.

Ранее Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата.

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