Дзюба отдал две голевые передачи в первом тайме матча с «Оренбургом»
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Российский форвард отметился двумя передачами, которые завершились голами. Полузащитник Наир Тикнизян после передачи Дзюбы удвоил преимущество на 26-й минуте. На 30-й минуте Артём отдал пас нападающему Максиму Глушенкову, который довёл счёт до разгромного.
Матч проходит на стадионе «Газовик». Счёт 3:0.
Ранее Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба игрокам «Локо» перед возобновлением чемпионата.