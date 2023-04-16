Marca: Кроос продлит соглашение с «Реалом» до 2024 года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, скорее всего, подпишет новый контракт с мадридским клубом.

Как сообщает Marca, Кроос близок к продлению соглашения до конца сезона-2023/24.

Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее «Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче Примеры.