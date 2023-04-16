Врач-терапевт рассказал о процессе реабилитации Костомарова

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о процессе реабилитации олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Врач-терапевт рассказал о процессе реабилитации Костомарова
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

«Роман перенёс операцию для формирования культи, после неё в принципе никаких осложнений быть не может. Что касается времени восстановления, то у всех этот процесс происходит по-разному. Может, понадобится недели две, может, и больше. Всё зависит от того, насколько Роману будет трудно это делать», — цитирует Звонкова MSK1.RU.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

14 апреля стало известно, что фигурист продолжает восстанавливать мышцы и уже может садиться на кровать без посторонней помощи.

Ранее стало известно, что дети Костомарова впервые с января навестили отца в больнице.

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