Глава UFC — о победе Холлоуэя: тренерам Аллена следовало бы проявить больше настойчивости
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«Я не знаю, что его ждёт. Сегодня он победил. Он победил молодого и суперталантливого парня. Макс выглядел замечательно, контролировал темп и дистанцию. Я не угловой, но тренерам Аллена следовало бы проявить больше настойчивости», — заявил Уайт на пресс-конференции.
Поединок в пять раундов завершился победой экс-чемпиона UFC в полулёгком весе 31-летнего Холлоуэя единогласным решением судей.
В активе Холлоуэя 24 победы и семь поражений. На счету британца 19 побед и два поражения. В UFC Аллен потерпел поражение впервые.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов победил американца Дастина Джейкоби в поединке турнира UFC в Канзасе.