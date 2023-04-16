Глава UFC — о победе Холлоуэя: тренерам Аллена следовало бы проявить больше настойчивости

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил перспективы Макса Холлоуэя после победы над Арнольдом Алленом на турнире в Канзас-Сити.
Глава UFC — о победе Холлоуэя: тренерам Аллена следовало бы проявить больше настойчивости
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Я не знаю, что его ждёт. Сегодня он победил. Он победил молодого и суперталантливого парня. Макс выглядел замечательно, контролировал темп и дистанцию. Я не угловой, но тренерам Аллена следовало бы проявить больше настойчивости», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок в пять раундов завершился победой экс-чемпиона UFC в полулёгком весе 31-летнего Холлоуэя единогласным решением судей.

В активе Холлоуэя 24 победы и семь поражений. На счету британца 19 побед и два поражения. В UFC Аллен потерпел поражение впервые.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов победил американца Дастина Джейкоби в поединке турнира UFC в Канзасе.

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