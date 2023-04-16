Защитник «Торпедо» Самсонов: не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться

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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о настрое команды до конца сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник «Торпедо» Самсонов: не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы сейчас не смотрим в таблицу, чтобы лишний раз не расстраиваться. У нас все мысли о том, что надо побеждать в каждой игре. Когда будет конец чемпионата, тогда и посмотрим туда», — цитирует Самсонова «Чемпионат».

15 марта столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м месте (13 очков).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин усомнился в правильности назначения первого пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак».

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