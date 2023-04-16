Evening Standard: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Колвилла

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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попытаются заполучить этим летом защитника «Челси» Леви Колвилла.

По информации Evening Standard, «Ман Сити» и «Ливерпуль» хотят переманить молодого игрока со «Стэмфорд Бридж». Контракт футболиста с «Челси» действителен ещё два года.

Отмечается, что «Брайтон» — ещё одна команда, следящая за ситуацией с Колвиллом. Руководство клуба планирует подписать футболиста на постоянной основе. Защитник играет в «Брайтоне» на правах аренды, за команду он провёл десять матчей и не отметился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в нынешнем сезоне 32 гола в чемпионате Англии.

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