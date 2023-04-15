Абаскаль надеется, что Джикия сможет помочь «Спартаку» в следующем матче

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия вернётся в состав команды после травмы.
Абаскаль надеется, что Джикия сможет помочь «Спартаку» в следующем матче
  • РИА Новости

«Джикия очень близок к возвращению. Надеюсь, в следующем матче он сможет нам помочь. Но мы не будем рисковать здоровьем футболиста. Понимая при этом важность предстоящей игры на Кубок. Это игра на вылет», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Джикия получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2). Защитник повредил заднюю поверхность бедра. 

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. 

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить