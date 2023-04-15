Абаскаль надеется, что Джикия сможет помочь «Спартаку» в следующем матче

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, когда защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия вернётся в состав команды после травмы.

«Джикия очень близок к возвращению. Надеюсь, в следующем матче он сможет нам помочь. Но мы не будем рисковать здоровьем футболиста. Понимая при этом важность предстоящей игры на Кубок. Это игра на вылет», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Джикия получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2). Защитник повредил заднюю поверхность бедра.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков команды.