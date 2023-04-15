Абаскаль надеется, что Джикия сможет помочь «Спартаку» в следующем матче
- РИА Новости
«Джикия очень близок к возвращению. Надеюсь, в следующем матче он сможет нам помочь. Но мы не будем рисковать здоровьем футболиста. Понимая при этом важность предстоящей игры на Кубок. Это игра на вылет», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Джикия получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2). Защитник повредил заднюю поверхность бедра.
Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал состояние здоровья травмированных игроков команды.