Быстров раскритиковал назначение пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал пенальти в матче 23-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА.

«Смотреть на это — тошнит только. Зачем нам такие пенальти? Вот игрок бежит, он даже не прокинул мяч, ему мяч в щиток попал. Что тебе ещё надо, зачем ты, человек из VAR, зовёшь Безбородова смотреть эту… как бы помягче сказать, чтобы меня не выгнали с канала…» — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов с пенальти. За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее Владимир Федотов выразил сомнения в справедливости пенальти в пользу «Урала».