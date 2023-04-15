Быстров раскритиковал назначение пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Смотреть на это — тошнит только. Зачем нам такие пенальти? Вот игрок бежит, он даже не прокинул мяч, ему мяч в щиток попал. Что тебе ещё надо, зачем ты, человек из VAR, зовёшь Безбородова смотреть эту… как бы помягче сказать, чтобы меня не выгнали с канала…» — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов с пенальти. За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).
Ранее Владимир Федотов выразил сомнения в справедливости пенальти в пользу «Урала».