Абаскаль: результат матча с «Торпедо» мог быть другим

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

По ходу матча судья назначил три пенальти в ворота «Торпедо», но «Спартак» реализовал только один. Также арбитр показал две красные карточки игрокам гостей.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).

Ранее сообщалось, что голы Антона Заболотного и Фёдора Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ.