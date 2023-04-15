Абаскаль: результат матча с «Торпедо» мог быть другим
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня», — цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
По ходу матча судья назначил три пенальти в ворота «Торпедо», но «Спартак» реализовал только один. Также арбитр показал две красные карточки игрокам гостей.
Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).
Ранее сообщалось, что голы Антона Заболотного и Фёдора Чалова позволили ЦСКА обыграть «Урал» в матче РПЛ.